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MUĞLA KAHVEHANEDE TEPEDEN TIRNAĞA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, kısıtlama getiren kararlarının ardından birçok işletme ticaretine ara verirken, 43 yaşındaki kahvehane sahibi Yusuf Karataş, koronavirüse karşı önlem amacıyla işyerinde tepeden tırnağa temizlik ve badana- boya çalışması başlattı.

28.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:54
MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, kısıtlama getiren kararlarının ardından birçok işletme ticaretine ara verirken, 43 yaşındaki kahvehane sahibi Yusuf Karataş, koronavirüse karşı önlem amacıyla işyerinde tepeden tırnağa temizlik ve badana- boya çalışması başlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerde artırılıyor. Virüsün Türkiye'de görülmesi ile belediyeler temizlik ve dezenfekte çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Belediyelerin Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı parklar, camiler, duraklar, toplu taşıma araçları ve marketlerin önlerini dezenfekte ederken tüm yollar da özel solüsyonlu sular ile yıkanıyor. Vatandaşlar ise evlerinden çıkmayarak kendilerini izole ederken, ticari faaliyetlerine koronavirüs tedbirlleri kapsamında ara verilen bazı işletmeler ise bu durumu fırsata çevirip, işyerlerinde köşe, bucak temizlik, ilaçlama ve boya, badana çalışması yapıyor. Datça'da kahvehane işleten Yusuf Karataş'ta bu isimlerden biri. Her gün onlarca insanın girip çıktığı kahvehanelerde, koronavirüse karşı sadece ilaçlamanın yeterli olmayacağı düşüncesiyle harekete geçen Karataş, işyerini köşe bucak temizletiyor. Kahvehanedeki tüm masa ve sandalyeler elden geçirilip boyanıp, cilalanırken, duvarlara badana yapılıyor.
Koronavirüsle mücadelede herkese görev düştüğünü belirten Karataş, "Koronavirüs nedeniyle kapatılan işyerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması yapmaya kara verdik. Koronavirüsün salgın bir hastalık olması nedeniyle, biz de elimizden gelen önlemleri almaya çalışıyoruz. Hijyen, temizlik ve ilaçlama konusunda dikkatli bir çalışma yapıyoruz. Umuma açık işyerlerinin yeniden açılacağı güne kadar kahvehanemizi hazırlayıp, müşterilerimizi en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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MUĞLA KAHVEHANEDE TEPEDEN TIRNAĞA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Karataş, Koronavirüs, Karataş, Datça, Güncel

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MUĞLA KAHVEHANEDE TEPEDEN TIRNAĞA KORONAVİRÜS TEMİZLİĞİ

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