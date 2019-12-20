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Muğla kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi

Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAMuğla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

20.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:10
Kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi (2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Savaş Çulha (39) ile eşi Fatma Çulha'nın (32) hayatını kaybettiği trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Seferiye Menteş (44) yönetimindeki kamyonun, kavşağa giren Savaş Çulha'nın kullandığı otomobile çarpması ve metrelerce sürüklemesi yer aldı. Çarpışmanın ardından toz bulutu oluşması dikkat çekti.
Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan kamyon sürücüsü Seferiye Menteş tutuklandı.
Muğla kamyon çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi

Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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