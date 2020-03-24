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MUĞLA Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü

Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdüMUĞLA'da kanser tedavisi gören ve koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan Emine Çakıroğlu'nun (55) ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı.

24.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü
MUĞLA'da kanser tedavisi gören ve koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan Emine Çakıroğlu'nun (55) ilaç ihtiyacı bekçiler tarafından karşılandı. Aynı zamanda Muğla Engelliler Derneği Başkanı olan Çakıroğlu, "Evinde birden fazla engelli çocuğuna bakan ya da dışarı çıkamayan ailelerin de bu hizmetten yaralanacaklarına inanıyorum" dedi.
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Muğla Valiliği'nce kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekiplerce karşılanıyor.
Muğla'da eşini kaybettikten sonra meme kanserine yakalanan ve 20 yaşındaki down sendromlu oğlu Kemal ile birlikte yaşamını sürdüren Emine Çakıroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkamıyor. Muğla Engelliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Çakıroğlu, salgın nedeniyle dışarı çıkamayınca ilaçlarının eczaneden alınması talebini Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletti. Emniyet bünyesinde görevli 2 bekçi, istek karşısında duyarsız kalmadı.
Bekçilerin eczaneden aldıkları ilaçları teslim alan Emnine Çakıroğlu, "Yetkililere bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. 10 gündür koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamıyorum. Kanser tedavisi gördüğüm için bağışıklık sistemim zayıf. Bu hizmetten birden fazla engelli çocuğu olan yada evden dışarı çıkamayan engelli ailelerin de yararlanacağına inanıyorum" dedi.
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MUĞLA Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü

Kaynak: DHA

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MUĞLA Kanser tedavisi gören kadının ilaçlarını bekçiler götürdü
Etiketler : Muğla, Güncel

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