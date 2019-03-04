Muğla Kara Yılan Kış Uykusundan Erken Uyandı

Kara yılan kış uykusundan erken uyandı Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, kış uykusundan uyanan kara yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gürece Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti. Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılanın bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması şaşırttı. Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor. Zehirli olmayan bu yılan türünün insanlara zararı olmadığı vurgulanırken; yetkililer, zarar verilmemesi konusunda uyardı.
Bodrum, Güncel
Kaynak: DHA