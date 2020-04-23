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MUĞLA Kardeşler kumbarasındaki harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'e bağışladı

Kardeşler kumbarasındaki harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'e bağışladıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 4 kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 97 liralık harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

23.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:17
Kardeşler kumbarasındaki harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'e bağışladı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 4 kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri 97 liralık harçlıklarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.
Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi Muharrem Akburun Sitesi'nde yaşayan Alper Ömer Sayim (9), Soner Sayim (7), Elif Su Sayim (4) ve Ömer Ali Sayim (4) adlı çocuklar, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek olmak istediklerini söyledi. Talep üzerine adrese giden polis ekipleri, tutanak karşılığında kumbaradan çıkan 97 lira10 kuruşu teslim aldı. Ekibin başında bulunan görevli polis memuru, çocuklara güzel bir davranışta bulunduklarını ifade etti. Parayı teslim alan ekipler, çocuklarla vedalaşarak evden ayrıldı. MUĞLA Kardeşler kumbarasındaki harçlıklarını ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’e bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel , Haber
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