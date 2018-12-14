Muğla Kart Bilgilerini Kopyalayan Lokanta İşletmecisi Tutuklandı

Kart bilgilerini kopyalayan lokanta işletmecisi tutuklandı
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, müşterilerinin kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, Aydın
'daki suç ortağı Y.A.'ya (28) verdiği ve bu yöntemle çok sayıda kişinin banka hesabının boşaltılmasına aracılık yaptığı tespit edilen balık lokantası işletmecisi S.K (34), tutuklandı. Y.A.'nın gözaltındaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'nde bulunan Ambarcı Caddesi üzerindeki bir balık lokantasında, kredi kartı bilgilerinin alındığını ve çok sayıda kişinin hesaplarının bu yöntemle boşaltıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün (Perşembe) akşam saatlerinde lokantaya baskın düzenleyen ekipler, işyerinde bulunan POS cihazı görünümlü kart bilgisi kopyalama makinesine el koyup, işletmeci S.K.'yi gözaltına aldı. S.K.'nin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda, çok sayıda isimsiz kopyalanmış kart, 3 gram esrar ve 1 ruhsatsı av tüfeği ele geçirildi. S.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, kart bilgilerini kopyalama cihazını Aydın'ın Didim
ilçesindeki Y.A.'dan aldığını itiraf etmesi üzerine, Y.A. da, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere, 83 suç kaydı bulunan Y.A.'nın evinde yapılan aramalarda da, isimsiz olarak kopyalanmış banka kartları ele geçirildi. Y.A.'nın, sadece şikayetçi olan 6 kişinin hesabından toplam 15 bin TL para çektiği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanırken, Y.A.'nın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça'ya getirileceği, ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
Datça,Aydın
14 Aralık 2018 Cuma 23:32