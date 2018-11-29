Muğla Kasabın Camını Patileriyle Ovalayıp Kıyma İstiyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:10



29 Kasım 2018 Perşembe 12:10

Kasabın camını patileriyle ovalayıp kıyma istiyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir kasabın müdavimi olan 'Tekir' isimli dişi kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, ön ayak patileriyle işletmenin pencere camına dokunup et istiyor. Esnaf, her gün toplam 200 gram yağsız kıyma yiyen kediyi geri çevirmeyip, besliyor. Kedinin et istediği bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülenip, sosyal medyadan da paylaşıldı.Tepe Mahallesi 61 Sokak'taki bir kasaba her gün gelen 'Tekir' adlı dişi kedinin hareketleri, görenlerin ilgisini çekiyor. Sokaktaki bir bakkalın yavruyken sahiplenerek büyüttüğü ve esnafın sevgilisi haline gelen 2 yaşındaki kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, ön ayak patileriyle kasabın pencere camına dokunup yemeğini istiyor. Yağsız kıymadan başka bir şey yemeyen kedinin bu halleri tebessüm ettiriyor. Vatandaşlar görüntüledikleri o anları sosyal medyadan paylaşıyor.Kasabın işletme müdürü İsa Kaya, Önce camı siliyor ve bizden kıyma istiyor. Günde 5 öğün gelip kıyma ister. Mahallemizin aslanı. Kedi denilecek bir yanı yok, aslan gibi. Kedinin yaptıklarını gören müşterilerimiz, cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaşıyor dedi.