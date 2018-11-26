Muğla Kasım Güneşinde Kulaç Attılar

Kasım güneşinde kulaç attılar
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde kasım ayında güneşi gören yöre halkı ve az sayıdaki yabancı turist
denize girdi, sahil yollarında çocuklarıyla yürüyüş yapıp, bisiklete binmenin keyfini yaşadı. Türkiye
'nin birçok şehri kara kışa teslim olurken Marmaris ilçe merkezinde yazdan kalma günler yaşandı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Marmaris'te güneşli havayı görenler sokaklara ve sahillere akın etti. Atatürk Caddesi
'nden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda Marmarisliler ve az sayıdaki yabancı turist, renkli görüntüler oluşturdu. Kimileri yüzüp denizin tadını çıkarırken kimileri de deniz kenarında portatif sandalyelerini açarak, eşsiz manzara karşısında içeceklerini yudumladı. Denize girmeyi tercih etmeyenler ise sahil yolunda yürüyüş yapıp, pedal çevirerek güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşli
havayı fırsat bilip soluğu sahilde alanlardan Gizem Şahin
, Yaz günleri yaşıyoruz. Hava çok güzel ve anın keyfini çıkartıyoruz derken, Mehmet Keskin
de Üç günlüğüne dost ziyareti için Marmaris'e geldim. Her yerde kış mevsimi etkisini gösterirken Marmaris'te yaz yaşanıyor dedi.
Güneşli,turist,Marmaris
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:58