MUĞLA Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Yüksel Köse (25), 4 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

06.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:01
Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Yüksel Köse (25), 4 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.
Fethiye'ye tatile gelen Yüksel Köse, dün yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Köse'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, saat 18.00 sıralarında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. MUĞLA Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fethiye, Güncel, Haber
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