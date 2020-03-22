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MUĞLA Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı

Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta kamyonet, arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi yaralandı.

22.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:42
Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kavşakta kamyonet, arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kovanlarından çıkan arılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kaza Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Hal Kavşağı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü Şaban Çürük'ün kullandığı 48 GN 400 plakalı hafif ticari araca Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı pick-up kamyonet çarptı. Sürücülerin hafif yaralandığı kazada kovanlardan çıkan arılar, ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edildi. Arıcı kıyafeti giyen hafif ticari araç sürücüsü Çürük, ve itfaiye ekipleri devrilen kovanları başka bir araçla bölgeden uzaklaştırdı. Polis, kazaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturma başlattı. MUĞLA Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı

Kaynak: DHA

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MUĞLA Kaza sonrası kovanlardan çıkan arılar ekiplere zor anlar yaşattı
Etiketler : İtfaiye, Fethiye, Güncel

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