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MUĞLA Kedi ile saksağanlar arasında yaşanan ilginç anlar kamerada

Kedi ile saksağanlar arasında yaşanan ilginç anlar kameradaMUĞLA'da, iki saksağan ile kedi arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:38
Kedi ile saksağanlar arasında yaşanan ilginç anlar kamerada
MUĞLA'da, iki saksağan ile kedi arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi Şedit Özken Aşınmaz Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde saksağanlar ile kedi arasında ilginç anlar yaşandı. İki saksağan bir otomobilin önünde güneşlenen kedinin yanına giderek ötmeye başladı. Kedinin sessiz kalması üzerine kuşlar ötmeye devam etti. Sevimli kuşlar, kedinin yakasını bir türlü bırakmazken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. MUĞLA Kedi ile saksağanlar arasında yaşanan ilginç anlar kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Muğla, Güncel, Haber

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