Muğla Kılıçdaroğlu, Muğla'da Ak Partili Seçmenlere Seslendi

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Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (2)PARTİLİLER SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde geldiği Muğla'da, Dalaman ilçesinden sonra Marmaris'e geçti. Yol üzerinde üç kez önü partililer tarafından kesilen Kılıçdaroğlu, burada kendisine sevgi gösterilerinde bulunan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi, zaman zaman karşılayanlar arasındaki çocukları kucağına alıp sevdi.MEŞALELERLE KARŞILANDICHP Lideri Kılıçdaroğlu, Marmaris ilçe girişinde partili gençler tarafından meşalelerle karşıladı. Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki buluşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce, kalabalığı eşi ve çocuğuyla selamlayan Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay konuştu. Muğla'da partisinin en genç belediye başkan adayı olduğunu söyleyen Mehmet Oktay, projelerini anlatıp, Yılmadan, bıkmadan sizin gibi kararlı yürekler için koşmaya söz veriyorum. 15 yılın sonunda parti değiştirenlerin ise yapacağı hiçbir şey yoktur. Genel başkanımızla bahar önce Marmaris'e geldi dedi. Bu arada İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz da kürsüye çağırılan isimler arasında yer aldı.'BAHARI TÜM TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ'Mitingde daha sonra Hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri sözleriyle anons edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasına, Siz zaten baharı getirmişsiniz. Bahar güzel, ağaçlar çiçek açar. Ancak biz baharı sadece Marmaris'e değil bütün Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bütün Türkiye'de huzur olmalı. Belediye başkanlarından iki şey bekliyorum. Bir; seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün vatandaşları kucaklamak. Ayrımcılığın içine asla girmeyin. Herkese eşit hizmet götürün. Eğer bir yerde fakir varsa oraya daha çok hizmet götüreceksiniz. İki; belediye başkanları para harcar. Kimin parasını harcar Sizin paranızı. Dolayısıyla harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler. Ne yaparsa yapsın, yaptığı her şeyin hesabını belde hakkına versin. Dolayısıyla kul hakkı yemeyen bir anlayışı istiyorum dedi.CUMHURBAŞKANI'NA CEVAP VERDİMuğla mitinginde Muğla Devlet Hastanesi'nin yolunun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığını, yapılmamaya devam edilmesi durumunda kendilerinin yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanımız Osman Gürün'ün önemli başarıları, hizmetleri var. Buraya bir zatı muhterem geldi. Doğrudan isim verip Büyükşehir Belediye Başkanımızı hedef aldı. 'Hastane yaptık yolu yapmadılar' dedi 'Yapmazlarsa biz vurur geçeriz' dedi. Sen o hastanenin asansörünü yap. Vallahi billahi biz yolu yaparız. Yol da köprü de tünel de yapılır. Ama parayla geçilen tünel değil. İnşallah iktidara gelirsek o tünel parasız olacak. Vergi alacaksın, bir de dışarıdan borç alacaksın sonra 'yol, tünel, köprü yaptım' diyeceksin. Birde benden para alacaksın. E o zaman vergiyi neden alıyorsun Demokrasilerde böyle gariplikler olamaz diye konuştu.AK PARTİ VE MHP SEÇMENLERİNE SESLENDİAK Parti'ye ve MHP'ye geçmişte oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü15 yıldır oy verdiniz. ve bir siyasal iktidarı 17 yıldır tek başına iktidardalar. İstedikleri kanunu çıkardılar, kararnameyi çıkardılar, genelgeyi çıkardılar, istedikleri kişiyi vali tayin ettiler. Müsteşar, genel müdür yaptılar. Soru şu, AK Partili kardeşlerime şu soruyu sormak isterim; 17 yıldır oy verdi. 17 yılın sonunda bu ülkenin insanlarını getirip soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sebebi ne Eğer sandığa gidip vicdanınla oy kullanacaksan bu soruyu kendine sor. 17 yıl boyunca sana kimse şunu yaptın, bunu yaptın demedi. Ama sen insanları soğan kuyruğuna soktun. Ne oldu Vergi istedin, vatandaş ödedi. Ne oldu da iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Ne oldu Yozgat'ın dünya çapında ünlü mercimeğine ne oldu Ne oldu bu ülkenin nohuduna, niçin dışarıdan geldi.'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ KAÇIRANLARA NASIL OY VERECEKSİNİZ'Beka tartışmasına değinen ve ülkücülere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beka sorunumuz var' diyorlar. Üretmezseniz beka sorununuz vardır. Trump telefon etti diye papazı ertesi gün bırakırsanız sizin beka sorununuz vardır demektir. Niçin bırakıyorsun papazı. Ükücü kardeşlerimize sesleniyorum. Ülkücü olduğunuzu söylüyorsunuz. Vatanı sevdiğinizi söylüyorsunuz, eyvallah. Bayrağı sevdiğinizi söylüyorsunuz, eyvallah. Çakıl taşı için canımı veririm diyorsunuz, eyvallah. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıran bir iktidara nasıl destek vereceksiniz Süleyman Şah Türbesi bizim topraklarımızda. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Şimdi ülkücülere diyorlar ki 'gelip bana oy ver.' Hani vatan Hani bayrak Çakıl taş Hiçbir ülkücü Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara oy vermez diye konuştu.Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satışını da gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasını bugün kurmaya çalışsanız 20 milyar dolara kurulur. Kime sattılar Katar ordusuna yüzde 49.9'unu sattılar. En büyük ortağıdır. Kaça sattılar Bilmiyoruz. Bir bedava uçak aldılar, bedava diyorlar. Bedava değil fabrikanın karşılığında. Ne zaman sattılar Hangi kanuna dayanarak sattılar Onları geçtim. Temel sorun var. Dünyada kendi silah fabrikasını başka bir orduya satan ülke gösterin. Ülkücü kardeşlerime, milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Bizim altı okumuzdan birisinin milliyetçilik olması da sıradan değildir. Milliyetçilik, kendi ülkesinde üretmek demektir, el avuç açmamak demektir, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi demektir. Kendi vatandaşları arasında ayrım yapmamak demektir. 82 milyon bir bayrağın altında yaşıyorsa milliyetçilik budur. Silah fabrikasını yabancıya satan başka ülke var mı Şimdi onun sözcülüğü yapan bir kişi bize saldırmaya çalışıyor. Ne derse desin. Bir ülke kendi silah fabrikasını başka bir yabancı ülkeye satıyorsa kim ne derse desin o kişi milliyetçi değildir dedi.'ŞİMDİ DE TURİST TERÖRİST ÇIKTI'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdüÇiftçinin sorunlarını biliyorum. Çiftçiyi, hal esnafını terörist ilan ettiler. Birisi çıktı, 'yurt dışından turistler geliyor. Onların içindeki teröristleri yakalayacağız' dedi. Buyurun şimdi birde turist teröristler çıktı. Nereden çıkıyor bunlar anlamak mümkün değil. CHP Kuvayi Milliye'nin kurduğu partidir. Köklerimizi Kuyavi Milliye'den alırız. 82 milyon vatandaşımız biriz. Kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyen. Peki neyi düşünüyoruz Bir kişi işsizse onun işsizliğini çözmemiz gerekiyor. Türkiye üretecekse her alanda üretmemiz lazım. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi ama şimdi ne oldu Kim yaptı bunu Bende biliyorum kimin yaptığını, siz de biliyorsunuz AK Parti'li kardeşlerim senin oyunu aldı sana ihanet etti. Bu senin oyunu aldı ağzındaki lokmayı da almaya çalıştı. Hiçbiri masrafı yok, ayda 76 bin lira maaş alır. Gül gibi geçinir. Asgari ücret ne kadar 2 bin 20 TL. Al onu bakayım geçirebiliyor musun 2 bin 200 TL bizim belediyelerimizde. Çünkü biz aydınların, kadınların, toplumun her kesimini kucaklayan partisiyiz. Biz kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Çocuklarımız güzel okullara gidecek. Eğitim sitemizi ne hale getirdiler. Bakan diyor ki 'Eğitim sistemimiz yoğun bakımda.' İyi de 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor Bütün bunlara rağmen umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen sandığa gidip 6 okun altına mührümüzü basacağız.'CHP'NİN KONUŞMASI ÇOK RAHATSIZ EDİYOR'CHP'nin konuşması onları çok rahatsızı ediyor diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam ettiNe diyor Erdoğan 'Bay Kemal konuşuyor.' Konuşacak tabii. Bay Kemal hırsızlık yapmaz, Bay Kemal laf aramızda oğluna telefon edip 'Oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal'in sarayla alakası yok. Çok şükür evimizde oturuyoruz. Bay Kemal siyasete girdiği gün mal varlığını açıkladı. Onun için Bay Kemal olmak kolay değil. Onlar ne derse desin. Bu ülkenin birliği, beraberliği için çalışacağız. Alın terinin yanında olacağız. Karşı olacağımız bir grup var, kim onlar Malı götürenler. Hep birlikte karşılarında olacağız. Adalet denen yüce kavramı geliştireceğiz. Her kesim için olmalı. Sandıkta ittifak yapacağız. Hangi partiden olursa olsun gelip CHP'ye oy vermesini istiyoruz. Niçin Bahar gelsin diye. Bahar mevsimlerin en güzeli, onun için. Siz erken getirdiniz ama biz Türkiye'de getireceğiz. Kimin sayesinde Sizlerin sayesinde. Birlikte mücadele edeceğiz. Niçin Çocuklarımız, bayrağımız, huzur içinde yaşamak için, bereket olsun diye, kadın erkek eşitliği için, kadınların hakları için. Gazi Mustafa Kemal dünyanın ön önemli liderlerinden birisidir. Kadınlara hak verme konusunda dünyanın bir numaralı lideridir. İlk işi 1934'te kadınlara seçme seçilme haklarını getirmesidir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünü görüyorsunuz. Bunları niye söylüyorum Onun mirasını ileriye götürme konusunda yetkili siyasi organ biziz. CHP'ye vereceğiniz her oya Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşmasına katkı sunacak dedi.PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN ALİ ACAR'I ELEŞTİRDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda başkan adaylarını yanına çağırdı ve tekrardan aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye başkanı niye beni seçmediniz diye istifa edip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil. 'Ben olmazsam milletvekilliği olmaz, ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz' demek doğru değil. Asla doğru bulmuyorum. Bu tür insanların bir topluma, bir beldeye, büyükşehre doğru dürüst hizmet edeceğine de inanmıyorum. Bireysel çıkışları asla doğru bulmuyorum. Bizim kurumsal killiğimiz var ve o kimlikle yolumuza devam edeciğiz diye konuştu.