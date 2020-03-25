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MUĞLA Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebir

Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebirMUĞLA'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 120 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

25.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:10
MUĞLA Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebir

Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebir

MUĞLA'nın Dalaman , Köyceğiz , Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 120 ile 150 lira arasında alıcı buluyor. Pazarcı esnafı, koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere kuzugöbeği mantarı tüketin çağrısında bulundu.

Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı kullanılan kuzugöbeği mantarı, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca'da yaşayanlar için gelir kaynağı oldu. Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeğini toplayanlar, kilosunu 120 ile 150 liradan satıyor. Bazı kişiler ise geçen yıllarda kurusunun 700- 800 TL'den alıcı bulması nedeniyle hemen satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.

Menteşe Halk Pazarı'ndaki tezgahta kuzugöbeği mantarı satışı yapan evli ve 3 çocuk annesi Dilber Ay, "Ev ekonomisine katkım olsun diye dağlarda topladığım kuzu göbeği mantarlarını pazarda satıyorum. Kilosu pahalı olduğu için vatandaşlarımız gramla alıyor. Hava rüzgarlığı olduğu için dağda göbek bulmakta zorluk çekiyoruz. İlaç sanayisinde antibiyotik yapımında kullanıldığını biliyoruz. Pişirilmesi için ilk olarak ortadan ikiye ayırdıktan sonra ılık suyla yıkanması gerekiyor. Soğanla kavurduktan sonra isteğe bağlık olarak üzerine 1 ya da 2 yumurta kırılabilir. Maddi durumu iyi olanlar sabah kahvaltısında sağlıklı yaşam için kuzugöbeği mantarı tüketiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kuzugöbeği mantarı tüketilmesini tavsiye ediyorum. Doğal antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor" dedi.

KUZUGÖBEĞİ

'Morchella' cinsine ait olan kuzugöbeği mantarı ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahiptir. Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzugöbeği mantarının üremesini sağlayan sporları, 'askus' adı verilen kese içinde bulunuyor. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek, mantarı meydana getiriyor. Kuzu göbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeği mantarının 'gyromitra esculenta' (sahte kuzu göbeği) gibi zehirli türlerle karıştırılma riski olduğundan dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Köyceğiz, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Güncel

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