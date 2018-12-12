Muğla Kırık Tampon 3 Soygun Zanlısını Yakalattı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle gerçekleşen soygunun ardından kaçan zanlılar, kullandıkları minibüsün kırılan tamponundan yola çıkan ekiplerin araştırmasıyla belirlenip yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay, 3 Ekim Çarşamba
günü, Süleyman Demirel
Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona saat 03.00 sıralarında siyah bir minibüsle gelen, yüzleri maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 kişi, istasyon çalışanlarını silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Çalışanları üzerinde bulunan bir miktar parayı alan gaspçılar, plakasını kapattıkları siyah minibüsle olay yerinde kaçtı. Gaspçıları yakalamak için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. İlçedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, gaspçıların kaçtığı minibüsün sağ ön tamponunun hafif şekilde kırıldığını belirledi. Aracın tespit edilmesi için ilçedeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 200 aracı takibe aldı. Olayda kullanılan minibüs, tespit edildi. Kimliklerinin O.S, S.S.Ç. ve U.S. olduğu tespit edilen 3 zanlı, geçen cumartesi günü ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Fethiye,Muğla
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:40