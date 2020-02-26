Haberler » Güncel » Muğla kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında - Haber

Muğla kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında

Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltındaCavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, jandarma tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi.

26.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44
Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, jandarma tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Akyaka Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir suç çetesinin ellerindeki kobra zehrini piyasa sürmeye çalıştığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma personeli, 5 şüpheli ile Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında bir kafeteryada buluştu. 2 milyon lira karşılığında kobra zehrini satmaya çalışan şüpheliler, pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarmalar tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerinin yanlarındaki cam tüpler içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ile ruhsatsız 2 tabancaya el konuldu. Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö., O.K., C.O., İ.E. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Muğla kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında

Jandarma, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:14:12