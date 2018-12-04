Muğla Köpeklerin Zehirlenmesine Tepki

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, 2 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi üzerine bir araya gelen vatandaşlar, tepki gösterdi. Foça
Mahallesi'nin turistik bölgesi Çalış Mevkii'nde geçen pazar günü iki köpeğin zehirlenerek telef edilmesi, mahalle sakinlerini öfkelendirdi. Bir araya gelen mahalle sakinleri, dün (pazartesi) akşam eylem yaparken, bölge sakini olan yabancı uyruklular da katılarak destek verdi. Eyleme katılan 20 hayvanseverler ellerinde 'Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez', 'Katilimi bulun', 'Hayvanlara eziyete hayır', 'Doğanın dengesi hayvanlarla korunur' yazılı pankartlar taşıdı. Topluluk, köpeklerin öldüğü yere karanfil bıraktı.
Grup adına açıklama yapan Hayvan Destek ve Eğitim Derneği Başkanı Gökçen
Gökmen Bayram, bölgede yıllardır yaşayan iki sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişiler tarafından katledildiğini söyledi. Bayram, Olayla ilgili Fethiye Belediyesi
de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayvana tahammülü olmayanın, insana da tahammülü olmaz. Bu insanlar tehlikeli. Fethiye gibi bir yerde, bu gibi insanların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede yaşayan başka hayvanlar da var. Bu olayların önüne geçilmesini istiyoruz dedi.
04 Aralık 2018 Salı 12:33