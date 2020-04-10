Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"

Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"DÜNYANIN En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür (56), eşiyle yakalandığı koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı.

10.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:48
Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, "Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın"
DÜNYANIN En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür (56), eşiyle yakalandığı koronavirüsü nasıl yendiğini anlattı. Gür, "Evde 6 ay hiç dışarıya çıkmadan oturmayı, hastanede 1 hafta kalmaya tercih ederim" dedi.
Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri, turizmci Galip Gür (56), eşi Meral Gür, ile İstanbul seyahati dönüşü yakalandığı koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Bodrum 'da yaşayan Gür, herkesin evde kalması gerektiğini ifade ederek "Maalesef ben ve eşim 13 Mart'ta İstanbul yolculuğu dönüşü rahatsızlandık, ateşimiz yükseldi. 5 gün boyunca kendimizi evde izole ettik. 5 gün sonunda ateşimiz düşmeyince özel bir hastaneye başvurduk. Burada yapılan tetiklerden sonra koronavirüs bulgularına rastlandı. Eşimle beni hemen aynı odada tedavi altına aldılar. Tedavimiz 8 gün sürdü ve çok zorlu bir süreçti. Neyse ki solunum cihazına bağlanmak gibi bir sıkıntımız olmadı. Ama kusma, yüksek ateş gibi çeşitli rahatsızlıklar geçirdik. Sağlık çalışanları tedavimiz için inanılmaz bir gayret gösterdi. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara artık kahraman demek, melek demek yeterli değil. Bize antibiyotik tedavisi uyguladılar ve altıncı günün sonunda hastalık yavaş yavaş düşüşe geçiyor. 48 saat boyunca ateşiniz 36, 37 arasında kalırsa son bir test yapılıyor. Negatif çıkarsa taburcu ediyorlar. Biz taburcu olalı bir hafta oldu. Yine de evde izole halindeyiz. Çevremizde bizimle temaslı olduğu için hastalanan birini duymadık çok şükür. Buda bizi çok mutlu etti" dedi.
Sosyal medyadan insanların sıkıldığını, 'evde kal' çağrılarına uymayanların olduğuna dikkati çeken Gür, "Ben evde 6 ay hiç dışarıya çıkmadan oturmayı, hastanede 1 hafta kalmaya tercih ederim. O yüzden lütfen evde kalın ve çağrılara uyun. Taburcu olduktan sonra herhangi bir ilaç vermedi doktorlar. Kendimizi çok çok iyi hissediyoruz. İnşallah bizim durumumuzda olanlar da bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" diye konuştu. MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, ’Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın’

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Galip Gür, Bodrum, Gür, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
G.Saray’ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe’yle anlaştı Haberler
G.Saray'ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe'yle anlaştı
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Koronavirüsü yenen turizmci Galip Gür, 'Hastanede bir hafta yatacağınıza, 6 ay evden çıkmayın' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor - Haber 16:48: Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı - Haber 16:48: Ordu Valisi Yavuz, fedakar polisleri başarı belgesiyle ödüllendirdi - Haber 16:48: Türk Kızılay Sorgun şubesinden gıda yardımı - Haber 16:48: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber