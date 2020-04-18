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MUĞLA Koronayı süpüren çöpçüler klip çekti

Koronayı süpüren çöpçüler klip çektiBODRUM Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan orkestranın klibi, sosyal medyada beğeni topladı.

18.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:45
Koronayı süpüren çöpçüler klip çekti
BODRUM Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan orkestranın klibi, sosyal medyada beğeni topladı. Gülümseten klipte çöpçüler hep birlikte koronavirüsü süpürdü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Bodrum Belediyesi ekipleri hem mesai arkadaşlarına hem de yurt genelinde hizmet veren temizlik görevlilerine destek olmak için harekete geçti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan bir orkestra, Müzik Öğretmeni Turgay Kutluğ öncülüğünde Erkin Koray'ın "Çöpçüler" isimli şarkısını seslendirdi. Tamamı Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan orkestrada, bağlama ev vokalde Birol Aydemir, gitarda Yılmazcan Saat, kemanda Dündar Ayata, bateride Vedat Akça ve darbukalarda ise İsmail Karakaş ile Mehmet Tulup'dan oluştu. Mesaiden arta kalan zamanlarında bir araya gelen orkestra, şarkının orijinalindeki "Kör olası çöpçüler aşkımı süpürmüşler" yerine "Sağ olsun şu çöpçüler koronayı süpürmüşler" şeklinde söyledi. Kendilerine "Grup Çöpçüler" diyen ekibin seslendirdiği şarkıya, bir de klip çekildi. Klipte orkestraya 150 kişilik temizlik işçilerinden oluşan koro eşlik etti. Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, binlerce kişi tarafından izlendi. MUĞLA Koronayı süpüren çöpçüler klip çekti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel
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