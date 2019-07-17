17.07.2019 17:25
Haberler» Güncel» Haber

MUĞLA Köyceğiz'de orman yangını

Köyceğiz'de orman yangınıMUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köyceğiz'de orman yangını
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi'ndeki Balıklı mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 15.23'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi. MUĞLA Köyceğiz'de orman yangını
Kaynak: DHA
Köyceğiz, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:46   Şans Topu çekildi (1)
21:45   Ordu'da trafik masaya yatırıldı
21:45   Deniz kıyılarının tel örgülerle çevrilmesine tepki
21:45   Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü
21:43   Deniz kıyılarının tel örgülerle çevrilmesine tepki
21:42   Üzerine yıldırım düşen çoban öldü
21:41   Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2019'da Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?