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Muğla-küçük aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada

Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kameradaMUĞLA'da, 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in ailesiyle yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan bir kamyonun ayaklarının üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralandığı o anların bir apartmanın güvenlik kameraları...

09.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:13Muğla-küçük aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada
Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçen 'o anlar' kamerada
MUĞLA'da, 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in ailesiyle yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan bir kamyonun ayaklarının üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralandığı o anların bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, anne Handan Dağdeviren'in kızını kanlar içinde görünce kamyonun tekerine tekme atıp, sinir krizi geçirmesi de yer aldı.
Kaza, dün (pazar) saat 16.00 sıralarında, 'nın merkez ilçesi 'de meydana geldi. Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı. Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin'in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin'i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı talihsiz kız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ameliyata alındı. Aylin'in sağ ayağı kesildi. Ameliyatın ardından Dağdeviren, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tüm Türkiye'yi üzen olayın yaşandığı kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Aylin'in ailesi ile birlikte yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan kamyonun tekerlerinin altında ayaklarının kaldığı, annesinin ise tekere tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüldü. Görüntülerde, kamyon şoförünün, küçük Aylin'in ayaklarını tekerlerin altından kurtarmak için geri manevra yaptığı da yer aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Karataş'ın polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Menteşe, Muğla, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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