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MUĞLA KURU PATLICANIN KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

MUĞLA mutfağında önemli yer tutan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarını süslüyor.

11.08.2019 14:19
MUĞLA KURU PATLICANIN KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR
MUĞLA mutfağında önemli yer tutan kışlık kuru sebzeler, satıcıların tezgahlarını süslüyor. Birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinen kuru patlıcan, kilosu 200 liralık satış fiyatıyla gram altınla yarışıyor.
Muğla'da kış aylarında tüketilmek amacıyla bu yılın mahsulüyle hazırlanan bamya, biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerin kuruları, tezgahlardaki yerini alarak, satışa sunuldu. Rengarenk görüntüsüyle pazar yerini süsleyen kurutulmuş sebzeler içinde en dikkat çeken, kilosu 200 lira ile patlıcan oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 22 yıldır manav işleten evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Boz, Sebzeleri kurutmaya haziran ayında başlıyoruz. Kent merkezimizde havanın nemli olmaması nedeniyle sebzeleri rahatça kurutabiliyoruz. Yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyor. En pahalı sebzemiz kuru patlıcan. Kilosu 200 lira olduğu için genellikle müşterilerimiz 1 dizi şeklinde alıyor. Dizinin fiyatı ise 15- 20 liraya geliyor. Eskiden tütün dizerdik şimdi ise bamya, biber, kabak ve patlıcan diziyoruz. Diğer illerden kuru sebze talebi olduğu zaman hesabıma ücretini havale yapan kişilere kargoyla gönderiyorum dedi.
MUĞLA KURU PATLICANIN KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

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Kaynak: DHA

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