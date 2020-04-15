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MUĞLA Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi

Lisede seri dezenfektan üretimine geçildiMUĞLA Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, koronavirüse salgınına karşı alınan tedbirlere destek vermek için dezenfektan, kolonya ve siperlikli maske üretiyor.

15.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:31
Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi
MUĞLA Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, koronavirüse salgınına karşı alınan tedbirlere destek vermek için dezenfektan, kolonya ve siperlikli maske üretiyor.
Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri ile öğretmenleri, yüzey temizliği için kullanılan dezenfektanda seri üretime başladı. Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı reçete kapsamında ve üniversitede yapılan tahlilin ardından elde edilen çalışmalar sonrası üretime hız verildi. 12 kişilik ekiple 22 günde kurulan tesiste el ve yüzey dezenfektanı ile kolonya üretimi yapılıyor. 'Muğla'nın Teknik Gücü' ismi verilen ürün, il genelindeki okullar, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek. Okulda ayrıca sağlık çalışanları içinde siperlik maske üretimi gerçekleştiriliyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Okulumuzdaki alan depo gibi bir yerdi. Okul müdürü ve görevli öğretmenlerimizin özverili çalışmasıyla bu alanı yarattık. Türkiye'deki en iyi sistemlerden biri oluşturuldu. Kazan başına bir saatte bir ton dezenfektan üretilecek. 4 kazan var ve 4 ton ürün aynı anda üretilebiliyor. Kovid-19 salgını için en hijyenik ürünleri üretmeye başlayacağız. İlerleyen zamanlarda sıvı sabun da üretmeye başlayacağız. Muğla'ya yetecek bir tesisimiz artık mevcut" dedi. MUĞLA Lisede seri dezenfektan üretimine geçildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Muğla, Güncel
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