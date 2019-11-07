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Muğla maket polis aracından hırsızlık kamerada

Maket polis aracından hırsızlık kameradaMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracının tepe lambasını, güneş panelini ve akülerini çalan Yusuf İ. (19) ile amcasının oğlu Beytullah İ. (25), MOBESE kamerasınca görüntülendi.

07.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:12
Maket polis aracından hırsızlık kamerada
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracının tepe lambasını, güneş panelini ve akülerini çalan Yusuf İ. (19) ile amcasının oğlu Beytullah İ. (25), MOBESE kamerasınca görüntülendi. İki zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekerek trafik kazaların önüne geçmek için Fethiye-Antalya karayolu üzerindeki Uğurlu Kavşağı'na yerleştirilen maket polis aracının tepe lambası, güneş paneli ve aküsü, geçen 31 Ekim'de çalındı. Hırsızları yakalamak üzere harekete geçen polis, kavşaktaki MOBESE görüntülerini inceledi. Görüntülerde, olay yerine geldikleri otomobile arıza yaptığı süsü veren 2 şüphelinin, maket araçtaki elektrik tesisatını söktüğünü görüldü. Takibe alınan otomobildeki 2 şüphelinin başka bir noktada, çaldıkları elektrik aksamındaki fazlalıkları çöpe atması, bu kez bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüphelilerin Fethiye'deki bir otelde çalışan Beytullah İ. ile amcasının oğlu Yusuf İ. oldukları tespit edildi. İki şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, dün akşam saatlerinde, hırsızlığın gerçekleştiği kavşakta durduruldu. Otomobilin bagajında çalınan tepe lambasını bulan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, Seydiler Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise akü ve güneş panelleri ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından 'hırsızlık' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Muğla maket polis aracından hırsızlık kamerada

Muğla, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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