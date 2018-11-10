Muğla Marmaris Açıklarında 52 Kaçak ve 3 Organizatör Yakalandı

Marmaris
açıklarında 52 kaçak ve 3 organizatör yakalandı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber yelkenli tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen ile 2 Rus ve 1 Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Köyceğiz
ilçesinin Ekincik Koyu açıklarında bugün saat 00.30'da devriye görevi yürüten Güney Ege
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum bot, şüphelendiği 'Marina
' isimli yelkenli fiber tekneyi takibe aldı. Marmaris açıklarında durdurulan 14.6 metre uzunluğundaki teknede 24'ü Irak
, 7'si Somali
, 5'i Afganistan
, 5'i Filistin
, 9'u Suriye
ve 2'si İran
uyruklu toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların geçişi için kişi başına 3 bin 500 dolar aldığı öğrenilen 2'si Rus ve 1'i Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör de teknede gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu topluluk, kıyıya getirip jandarmaya teslim edildi. Yakalananların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Marmaris
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:33