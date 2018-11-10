10 Kasım 2018, 17:33

Muğla Marmaris Açıklarında 52 Kaçak ve 3 Organizatör Yakalandı

Muğla Marmaris Açıklarında 52 Kaçak ve 3 Organizatör Yakalandı

Marmaris açıklarında 52 kaçak ve 3 organizatör yakalandıMUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber yelkenli tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen ile 2 Rus ve 1 Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Marmaris açıklarında 52 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber yelkenli tekneyle, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen ile 2 Rus ve 1 Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Köyceğiz ilçesinin Ekincik Koyu açıklarında bugün saat 00.30'da devriye görevi yürüten Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum bot, şüphelendiği 'Marina' isimli yelkenli fiber tekneyi takibe aldı. Marmaris açıklarında durdurulan 14.6 metre uzunluğundaki teknede 24'ü Irak, 7'si Somali, 5'i Afganistan, 5'i Filistin, 9'u Suriye ve 2'si İran uyruklu toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların geçişi için kişi başına 3 bin 500 dolar aldığı öğrenilen 2'si Rus ve 1'i Ukraynalı olmak üzere 3 organizatör de teknede gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu topluluk, kıyıya getirip jandarmaya teslim edildi. Yakalananların işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Marmaris
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:33



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