16.06.2019 22:25
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MUĞLA Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı

Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilci ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının canlı yayını izlemek için sokakları boşalttı, kafeterya ve restoranları doldurdu.

Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilci ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının canlı yayını izlemek için sokakları boşalttı, kafeterya ve restoranları doldurdu. Marmarisliler evlerine çekilirken tatilciler otel odalarında yayını izledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını izlemek için Marmarisliler ve tatilciler sokakları boşalttı. Marmarislilerin ve tatilcilerin çoğunluğu evleri ile otel odalarına çekilirken restoran ve kafeteryalar canlı müzik yayınlarını keserek dev ekranlı televizyonlarda tartışmayı verdi. Tatilcilerin ve Marmarislilerin buluşma noktası olan Yat Limanı'nda mekanların hepsi yayını verdi. Restoran ve kafeteryalarda yemeklerini yiyip içeceklerini yudumlayanlar dikkatlice yayını izledi. Park, büfe ve çay evlerinde oturacak yer kalmadı. Resmi ve sivil polisler, ilçenin en işlek Ulusal Egemenlik ve Atatürk Caddesi'ndeki çay evlerinde olası bir tartışma çıkmaması için tedbir aldı. Yerli vatardaşlar ve tatilcilerin boşalttığı ana cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı.MUĞLA Marmaris canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı
Kaynak: DHA
belediye başkan adayı, İstanbul, Marmaris, Güncel

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