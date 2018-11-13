Muğla Marmaris Ekonomisine Yunan Dopingi

Marmaris
ekonomisine Yunan dopingi
YUNANİS TAN
'ın Rodos Adası
'ndan feribotlarla günübirlik Muğla
'nın Marmaris ilçesine tatile gelen Yunan turistler, ülkede Euro kurunun yüksek olmasıyla bavullarını tıka basa doldurup ülkelerine dönüyor. İlçede sezon kapandığı için inen kepenkler Yunan turistlerin alışverişiyle yeniden kalktı. Yunanistan
'ın Rodos Adası'nda çoğunluğu hediyelik eşya ve giyim üzerine işletmeleri bulunan Yunanlar, Türkiye
'de Euro kurunun yüksek olmasıyla Marmaris ilçesini alışveriş merkezi üssü haline getirdi. Her hafta pazar günü Rodos Adası'ndan kalkan 2 feribot, yaklaşık 900 Yunanlı turisti sabahın erken saatlerinde limana getiriyor. Burada taksilere binen Yunan vatandaşları, 4 kilometre mesafedeki kent merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Çocukları ve akrabaları ile birlikte ellerinde bavullarla çarşıya inen Yunanlar, saat 17.00'ye kadar mağazaları gezerek fiyat alıyor ve uygun gördüğü mekanlarda pazarlıkla alışveriş yapıyor. Yunanlar en çok yazlık tekstil ürünleri, deri ve hediyelik eşyaları tercih etti. Alışverişlerini tamamlayan Yunanlılar, alışverişin ardından taksilere binerek deniz hudut kapısına gidiyor.
'ÇOK SIKI PAZARLIK YAPIYORLAR'
Turizm sezonunun bitmesiyle Kapalı Çarşı'da kepenk indiren birçok esnaf, Yunan turistlerin alışveriş için geldiğini öğrenince yeniden faaliyete geçti. Ayakkabı satışı yapan Mehmet Dinç
, Euro'nun yüksek olmasıyla Yunanlar, Rodos'tan her hafta pazar günü bavullarla alışveriş yapmaya geliyor. Genelde ucuza alabilecekleri yerleri tercih ederek pazarlıkla bavulları dolduruyorlar. Bizler, elimizde kalan sezonluk ürünleri onlar sayesinde tüketiyoruz. Hem onlar hem biz kazanıyoruz dedi. Tekstil işletmecisi Abdülkadir Elvan Kozan
, Çok sıkı pazarlık yapıyorlar. Sabah
09.00-17.00 arası Kapalı Çarşı'yı sürekli dolaşıp nerede ucuz ürün var onları alıyorlar. Hava şartları uygun olduğu sürece her hafta Pazar günleri gelirler. Örneğin bizden 200 liraya aldıkları deri ceketi kendileri iki katına fiyata dükkanlarında sattıklarını öğrendik. Bizde onlarda kazanıyor dedi.