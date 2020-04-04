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MUĞLA Marmaris girişinde koronavirüs bilgilendirmesi

Marmaris girişinde koronavirüs bilgilendirmesiMUĞLA'nın Marmaris ilçesi girişinde denetim noktası oluşturan trafik polisleri, kimlik kontrolü yaparken; koronavirüs tedbiri kapsamında bilgi veriyor.

04.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:49
MUĞLA Marmaris girişinde koronavirüs bilgilendirmesi
Marmaris girişinde koronavirüs bilgilendirmesi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi girişinde denetim noktası oluşturan trafik polisleri, kimlik kontrolü yaparken; koronavirüs tedbiri kapsamında bilgi veriyor.
Muğla karayolu üzerindeki Marmaris'in tek giriş ve çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, trafik polisleri denetim yaptı. Çoğunluğu ticari araçların geldiği ilçe girişinde sürücüler denetlendi. Maskeli ve eldivenli trafik polisleri, kimlik kontrolü yaptı. Özellikle araçtakiler, koronüavirüs tedbiri kapsamında bilgilendirildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "İlçemizin Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça girişlerinde 7 gün 24 saat denetimler devam edecektir. Sürücülerimize ve yolculara ehliyet ile araç kontrolü ardından genelge hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi. Beyaz eşya firmasında şoförlük yapan Ahmet Altın (47), "Bizler beyaz eşya servisi işi yapıyoruz. Yasaklar güzel ama mecburiyetten şehirlerarası yolculuk yapıyoruz. Şehirlerarası yolcuğun kısıtlanması trafik yoğunluğunu azalttı" dedi. Bir içecek firmasında çalışan Hakan Aslantan (36), "Keyfi ve gereksiz trafiğe çıkanlar azaldı. Biz mecbur işimiz gereği yollardayız. Yasağın gelmesi çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Güncel
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