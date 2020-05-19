MUĞLA Marmaris'in 11 kilometrelik plajı sarıya büründü

Marmaris'in 11 kilometrelik plajı sarıya büründü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kızılçam ağaçları kozalarından ve çiçeklerden çevreye rüzgarla dağılan polenler, 11 kilometrelik Halk Plajı kıyılarını sarıya boyadı.

MUĞLA Marmaris'in 11 kilometrelik plajı sarıya büründü
19.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:58
Marmaris'in 11 kilometrelik plajı sarıya büründü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kızılçam ağaçları kozalarından ve çiçeklerden çevreye rüzgarla dağılan polenler, 11 kilometrelik Halk Plajı kıyılarını sarıya boyadı.
Marmaris ilçe merkezinde bugün Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan Halk Plajı, çevredeki kızılçam ağaçlarının kozaları ve çiçeklerden rüzgarın etkisiyle uçuşan polenle sarıya büründü. Öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle 11 kilometrelik sahilin, kıyıdan 50 santimetre genişliğindeki bölümünün polenle kaplandığı görüldü. Her sene mart ayında yaşanan bu doğa dolayı, bu yıl mayıs ayında görüldü. İçmeler Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri numune alarak inceleme için laboratuvara gönderdi. Yapılan incelemede, deniz üzerinde sarı rengin, çiçeklerden rüzgar ile dağılan polenden kaynaklandığı tespit edildi.
Belediye yetkilileri, "Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı bu yıl mayısta kendini gösterdi. Artık vatandaşlarımızda bu doğa olayını öğrendi. Endişeye kapılarak telefonla arayanlara durumu anlattık. Dağlardan ve çevredeki ağaçlar ile çiçeklerden dökülen polenler, rüzgarla dağılarak denize düşüyor. Bir hafta aralıklarla sarıya bürünme devam ediyor ve sonra kendiliğinden kayboluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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