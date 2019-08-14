MUĞLA Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi

Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi

Muğla'nın Marmaris ilçesini tercih edip doğal hayat içinde vakit geçirmek isteyenler, cennet kırsal mahallelere akın etti. Yeşil ve mavinin buluştuğu mahallelerin nüfusu, bayram tatilinde 5 kat arttı.

Ünlü isimlerin veya zenginlerin yatlarıyla cennet koylarına demir attığı Marmaris'in turistik kırsal mahalleleri, eşsiz oksijen deposu ormanları ve turkuaz rengi deniziyle çekim merkezi oldu. Büyükşehir Yasası'yla köy statüsünden mahalleye dönüşen turistik Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt'ün toplam 9 bin 826 olan nüfusu, tatilin başlamasıyla birlikte 5 katına çıktı. Çoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük kentlerden ilçeye gelenler, günübirlik evler ve konaklama tesislerinde boş yer bırakmadı. Oda fiyatları ise kişi başı 550 ila 1200 lira arasında değişti. Arife gününden itibaren tüm konaklama tesislerinin dolu olduğu 6 mahallede tatilciler, özel araç, tur minibüsü, safari cipleri ile bölgenin ören ve tarihi yerlerini gezdi. Kente gelen bazı tatilciler ise, Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı denize sıfır kamp alanlarını tercih etti. Üzerinde yürüyormuş hissi veren Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu Plajı, tatilcilerin uğramadan ayrılmadığı bir yer olarak dikkati çekti. Turgut Mahallesi'nde sığla ağaçlarıyla kaplı, doğal kaynak suyunun 7 şelaleden aktığı ve yazın dahi sıcaklığının 10 dereceyi geçmediği Turgut Şelalesi de bu sıcak günlerde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olarak başı çekti. Denize sıfır birçok balıkçı, restoran ve kafeteryanın bulunduğu Söğüt Mahallesi de tatilcilerinin ziyaret için tercih ettiği yerler arasında öne çıktı.

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Burak Ünlü, Eşsiz doğa ve deniz içinde gürültüsüz bir tatil geçiriyoruz. Herkese tavsiye ederim dedi.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç ise, Kalabalık ve hareketlilik var. Bizim için misafirlerimizin memnuniyeti önemli. Herkes çok mutlu ve huzurlu tatil geçiriyor. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerinden gelen çok fazla. Güzel ve dolu bir bayram tatili geçiyor dedi.

Kaynak: DHA