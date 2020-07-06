MUĞLA MARMARİS Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu

Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtulduMarmaris'in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu, bu tatil döneminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

06.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:35
Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu
Marmaris'in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu, bu tatil döneminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Marmaris merkeze yaklaşık 35 km uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu'nda, tatilciler koyun sığ noktasında denizin üstünde yürüyormuş hissiyle tatillerinin keyfini çıkarıyorlar. Uzunluğu 550 metreyi bulan sığ geçişin yaklaşık 5 metrelik de genişliği bulunuyor.
Kızkumu'nun sembolü haline gelen prenses heykeli de son günlerin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Heykelin üzerine bırakılan kişisel eşyalar tepkiye neden olmuştu. Havlu, tişört vb. eşyalar, bu noktada denize girenler tarafından heykele asılıyor ve ortaya çoktan çirkin görüntü sağduyulu turistlerin tepkisine neden oluyordu. Tepkilerden ve yetkililerin uyarılarının ardından bu çirkin görüntü son buldu. Hafta sonu itibariyle yeniden görüntülenen prenses heykelinin 'askılık' rolünden kurtulduğu görüldü. MUĞLA MARMARİS Kızkumu’nun prenses heykeli ’askılık’ olmaktan kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhaniye, Marmaris, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››MUĞLA MARMARİS Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:05: Osmangazi'den trafiğe neşter - Haber 13:05: Çayırova'da seyyar defin çadırı hizmeti - Haber 13:05: Seydişehir Bisiklet Festivali sona erdi - Haber 13:04: Son dakika haberleri: Bakan Soylu: İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi - Haber 13:04: Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu - Haber 12:59: Son Dakika: Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi - Haber 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi - Haberler 11:46: 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar - Haberler 10:52: Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı - Haber