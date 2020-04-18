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MUĞLA Marmaris polisi dışarıdan kalan kadına çilingir ile yetişti

Marmaris polisi dışarıdan kalan kadına çilingir ile yetiştiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, evinin bahçesinde çocuklarıyla oynarken evinin kapısı kapanan kadının imdadına polis yetişti.

18.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:28
Marmaris polisi dışarıdan kalan kadına çilingir ile yetişti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, evinin bahçesinde çocuklarıyla oynarken evinin kapısı kapanan kadının imdadına polis yetişti. Polis , getirdiği çilingir ile evin kapısını açtı. Sıdıka Dereağzı (36), 'İyi ki varsınız' diyerek polislere teşekkür etti.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İrimiçi mevkisinde meydana geldi. Sıdıka Dereağzı, müstakil villasının bahçesine iki çocuğu ile çıktı. Çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçiren kadın, içeriden bir şey almak için evinin dış kapısına yöneldiğinde kapandığını fark etti. 155 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi. Villaya gelen polis kadından durumu öğrenince 4 kilometre uzaklıktaki Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan bir çilingirciyi evinden alarak geri geldi. Çilingirci villanın dış kapısını saniyeler içinde açtı.
Kapısının açıldığına sevinen Sıdıka Dereağzı, "Bu zor süreçte polis arkadaşlar güvenliğimiz için sürekli dolaşıyor. Marmaris polisine çok teşekkür ederim" dedi. Kadına yardımcı olan polis ekipleri ise, "Evinizde kalın, sağlıklı kalın" dedi. MUĞLA Marmaris polisi dışarıdan kalan kadına çilingir ile yetişti

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Polis, Güncel
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