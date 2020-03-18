MUĞLA Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu
Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durdurulduMUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na feribot seferleri yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu.
18.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:19
Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na feribot seferleri yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Deniz sınır kapısının ise açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi.
Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü sefer yapan feribotlar geçici süreyle durduruldu. Yunanistan'ın koronavirüs(Kolvid-19) kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası'ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'ye girişi yasaklı 20 ülke belirlendi. Türkiye girişi yasaklı olan ülkelerin vatandaşları gelmeyince yolcu azlığından seferler geçici süreyle durduruldu. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzdeki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği öğrenilirken kargo taşımacılığının ise devam ettiği bildirildi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na feribot seferleri yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Deniz sınır kapısının ise açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi.
Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü sefer yapan feribotlar geçici süreyle durduruldu. Yunanistan'ın koronavirüs(Kolvid-19) kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası'ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'ye girişi yasaklı 20 ülke belirlendi. Türkiye girişi yasaklı olan ülkelerin vatandaşları gelmeyince yolcu azlığından seferler geçici süreyle durduruldu. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzdeki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği öğrenilirken kargo taşımacılığının ise devam ettiği bildirildi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MUĞLA Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu
Etiketler : Rodos Adası, Yunanistan, Marmaris, Güncel
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