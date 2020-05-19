MUĞLA Marmaris saat 19.19'da tek yürek oldu

Marmaris saat 19.19'da tek yürek olduMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki körfez açıklarında iki savaş gemisi mürettebatı saat 19.19'da siren çalarak İstiklal Marşı okudu.

MUĞLA Marmaris saat 19.19'da tek yürek oldu
19.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:47
Marmaris saat 19.19'da tek yürek oldu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki körfez açıklarında iki savaş gemisi mürettebatı saat 19.19'da siren çalarak İstiklal Marşı okudu. Sokakta araçlar durdu, vatandaşlar balkonlarında ve caddelerde siren bitimine kadar saygı duruşunda bulundu.
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris ilçesinde vatandaşlar saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. İlçe körfezi açıklarında bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı iki savaş gemisi askerleri güvertede bekledi. Savaş gemilerinden çalınan sireni duyan hareket halindeki sürücüler araçlarını durdurdu, apartmanlarını Türk bayrakları ile donatan vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak saygı duruşunda bulundu. Kordon Caddesi'nde Türk bayrakları ile donatılan demirli günü birlik gezi tekneleri 1 dakika boyunca siren çaldı. İki dakika süren saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti. Balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar evlerine, sokakta dolaşanlar ise kaldığı yerden yollarına devam etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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