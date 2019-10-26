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Muğla marmaris'te 60 ressamdan karma sergi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 60 ressam, 'Ekim Geçidi' adlı karma resim sergisi açtı.

26.10.2019 16:32
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 60 ressam, 'Ekim Geçidi' adlı karma resim sergisi açtı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye'nin 12 ayrı şehrinden Marmaris'e gelen 60 ressam, Belediye Kültür Merkezi'nde, 'Ekim Geçidi' adlı karma sergi açtı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk kurdele keserek serginin açılışı gerçekleştirirken, katılımcılara teşekkür belgesi verdi. Amatör ve profesyonel ressamların ağırlıklı olarak yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 96 eseri, beğeni topladı. Serginin 30 Ekim'e kadar açık kalacağı belirtildi. Ressamlardan Kaysu Biber, Bu sergi, Atatürk'e inanan, Cumhuriyet'e saygılı sanatçıların duruşunu sergiledikleri bir sergidir. 11 şehrimizden ve Marmaris'ten 60 ressam arkadaşımızla demokrasiye saygı sergimizdir dedi.
Muğla marmaris'te 60 ressamdan karma sergi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA


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