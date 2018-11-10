Muğla Marmaris'te Atatürk'ü Bilimle Anlama Etkinliği Düzenlendi

Muğla
'nın Marmaris Belediyesi
, Atatürk
'ün yazdığı geometri kitabını çocuklara dağıttı, Atatürk konulu resim sergisi açtı.
Marmaris Belediyesi, İçmeler
Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün eğitimci kimliği ve bilime yaptığı katkının anlatıldığı 'Atatürk ve bilim' adlı etkinlik düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP
'li Ali Acar
, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, Atatürkçü Düşünce Derneği
Marmaris Başkanı Turan Sandıkçı, sivil toplum ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı. Parkın içinde, Atatürk'ün resimleri sergisi açıldı.
Ardından Başkan Acar, Atatürk'ün vefatından 1.5 yıl kadar önce, 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı
'nda kendi eliyle yazdığı 'Geometri' kitabını dağıttı. Bilim odalarında öğretmenler eşliğinde çocuklara basit kimya, fizik ve matematik deneyleri pratik olarak anlatılarak uygulama yapıldı. Cep sinemasında ise, Atatürk'ün hayatının ve geometri kitabını yazmasının anlatıldığı çizgi sinema gösterimi yapıldı. 5 bin tane basılan geometri kitabı, bir hafta süreyle parka ziyarete gelen çocuklara dağıtılacak.
Marmaris Belediyesi,Muğla,Marmaris,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:24