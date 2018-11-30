Muğla Marmaris'te Belediye Personeline 'Etkili İletişim ve Diksiyon' Eğitimi

Marmaris
'te belediye personeline 'etkili iletişim ve diksiyon' eğitimi Muğla
'nın Marmaris ilçesinde, tiyatro sanatçısı Kazım Akşar
ve psikolojik danışman Arzu Karabenli Bode tarafından Belediye personeline 1.5 ay sürecek olan 'Etkili iletişim ve diksiyon' eğitimlerinin ilki verildi. Marmaris Belediyesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, yıllık eğitim planı kapsamında personele 1.5 ay sürecek olan 'Etkili iletişim ve diksiyon' adı altında başlattığı eğitimlerin ilk dersi verildi. Kültür ve Sanat Evi'nde, mesai sonrası yapılan derslerin ilki, Zabıta
ile Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü personeline verildi.
Tiyatro sanatçısı Kazım Akşar, basın ve halkla ilişkiler personeline diksiyon ve vücut dili üzerine ders verdi. Akşar, farklı meslek dallarındaki kişilerin diyaloglarındaki yanlışları anlattı. Karşılıklı görüşmelerde Türkçe cümlelerin kullanılmasını ve saygının çok önemli olduğunu vurguladı. Ardından psikolojik danışman Arzu Karabenli Bode, zabıta personeline pratik ve uygulamalı olarak öfkeli, şiddet meyilli kişiye nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı.
ALTI HAFTA EĞİTİM DEVAM EDECEK
Psikolojik danışman Arzu Karabenli Bode, Halkla ilişki içinde olan zabıta ve basın halkla ilişkiler personeline etkili iletişim eğitimleri veriyorum. Yazılı, pratik ve uygulamalı olarak insanlara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyorum. Görevleri esnasında başlarına gelen olayları anlatılıyorlar; bu olaylar karşısında nasıl davranılması gerektiğini uygulamalı gösteriyorum. Karşısındaki kişiden gelen bağırma, sert konuşma karşısında nasıl davranmaları ve sakinleştirme yöntemlerini öğretiyorum. Bu eğitimler 1.5 ay sürecek dedi.
Tiyatro sanatçısı Kazım Akşar ise, Türkçeyi çok önemsiyorum ve önemsenmesini istiyorum. Vücut dili ve diksiyon bir bütündür. Herkes tarafından düzgün diksiyon benimsenmelidir. Halkla yakın ilişkide bulunan basın ve halkla ilişkiler personeline karşısındaki kişinin vücut dilini anlaması ve cümlelerinin uygun olması için eğitimler veriliyor dedi.
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