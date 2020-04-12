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MUĞLA Marmaris'te belediyeden ücretsiz ekmek

Marmaris'te belediyeden ücretsiz ekmekMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personeli, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

12.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:00
Marmaris 'te belediyeden ücretsiz ekmek
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personeli, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına Marmaris uydu. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Marmaris Belediyesi personeli iki gün boyunca ilçede faaliyet gösteren fırınlarla beraber vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı. Bugün öğle saatlerinden itibaren Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye personeli 10 araçla ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Zabıta ekipleri, mahalle aralarında dolaşarak ücretsiz ekmek dağıtımı yapılacağını megafonla duyurdu. Mahalledeki parklarda maske ve eldiven takarak sosyal mesafeyi koruyarak bekleyen vatandaşlar ücretsiz ekmeklerini aldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vatandaşlara ekmek dağıtıp; "Evinizde kalın, sosyal mesafeyi koruyun ve evinizde izole olun' çağrısı yaptı.
Ücretsiz ekmeğini alan ev kadını İnci Göçer, " Çok güzel bir çalışmaya imza attı" dedi. İstanbul'dan Marmaris'e ailesiyle yerleşen emekli memur Hamiyet Kartal, "Belediyemiz asli olan görevini yerine getirmekte. Evimde un kalmamıştı ve yasak nedeniyle dışarı çıkamıyordum. Telefonla destek isteyeceğim sırada kapımıza ekmeğimiz geldi" dedi. MUĞLA Marmaris’te belediyeden ücretsiz ekmek

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel
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