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MUĞLA-Marmaris'te fırıncılar ekmekleri mahallelere götürdü

Marmaris'te fırıncılar ekmekleri mahallelere götürdüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk günü ekmek ve unlu mamuller dağıtımı sorunsuz şekilde yapıldı.

18.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:17
Marmaris 'te fırıncılar ekmekleri mahallelere götürdü
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk günü ekmek ve unlu mamuller dağıtımı sorunsuz şekilde yapıldı. Araçlarıyla mahalle aralarında dolaşan fırıncılar, zabıta kontrolünde sosyal mesafelerini koruyarak ekmek ve unlu mamullerin satışını yaptı.
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Marmarisliler, kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan 16 fırının 60 aracına sıcak ekmek, boğaca, simit, açma gibi unlu mamuller yüklendi. Atatürk Caddesi'nde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, araçları ve içindeki unlu mamulleri kontrol etti. Ekmek ve unlu mamulü dağıtımı yapanların maske ile eldiven takıp takmadığı denetlendi. Ekmek satışı yapanın para ile temas etmemesi ve 'Sosyal mesafe kuralına uyulması bilgilendirilmesi yapıldı. Kontroller ardından fırıncılar araçlarıyla ilçe merkezindeki sokak ve caddelerde ekmek dağıtımını sorunsuz gerçekleştirdi. Vatandaşlardan Ahmet Taner, Hizmetten memnunuz, sıcak ekmeğimizi alıp sokağa çıkma yasağına uyuyoruz dedi. Fırıncı Mehmet Aslantaş ise, Sokağa çıkma yasağında bizlere görev verildi. Sorunsuz şekilde halkımıza hizmeti ayağına götürüyoruz dedi. MUĞLA-Marmaris’te fırıncılar ekmekleri mahallelere götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Zabıta, Güncel
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