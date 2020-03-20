Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı - Haberler

MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı

Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.

20.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:59
Marmaris 'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı MUĞLA'nın Marmaris İlçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında 100 belediye görevlisi ile 8 gündür yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullanıldı.
Marmaris Belediyesi, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, geçen 12 Mart Perşembe gününden itibaren dezenfekte faaliyetlerine başladı. Zabıta, temizlik ve park bahçeler birimlerinden 100 personel, ilçe merkezi ile kırsal 13 mahallede ikinci dezenfekte çalışmasını artırdı. 07.30 ile 22.00 saatleri arası kamu kurum kuruluşu, cami, sokaklar, okul, kamu kurum kuruluşların resmi araçları, lojmanları, mesire alanları, müze, oyun parkları dezenfekte yapıldı. Kamu kurum kuruluşlarını mesai sonrası temizleyen ekipler, sekiz günde yaklaşık 30 bin litre dezenfektan kullandı. Koruyucu elbiseleri, maske ve eldivenleri giyen personel, önce cadde ve sokakları çamaşır suyu ile temizleyip, dezenfekte etti. Mesai gözetmeden kısıtlı personelle gece-gündüz temizliği sürdüren ekiplerin, önümüzdeki haftadan itibaren tekrar çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceği bildirildi.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Alınan tedbirler kapsamında gece-gündüz demeden dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Rutin olarak yaptığımız cadde ve sokak yıkamaları ardından ilaçlama yapılıyor. Hafta sonundan itibaren Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallemizde komple temizlik çalışması yaacağız.
Önümüzdeki hafta ortasından itibaren üçüncü etap çalışmalar yapılacak. Temizlik evde başlıyor. Kişisel temizliğimiz yanı sıra evlerimizde çamaşır suyu ile yapılacak temizlik hepimizin sağlığı için çok önemli" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MUĞLA Marmaris’te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

MUĞLA Marmaris'te koronavirüs önlemi için 8 günde 30 bin litre dezenfektan kullanıldı
Etiketler : Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sedat Şahin'in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı - Haber Sivas Belediyesi kira alacaklarını 6 ay erteledi - Haber Canik Belediyesi'nden "Evde Kal Kitabını Al" kampanyası - Haber Sivas nüfusunun yüzde 12,7'si yaşlı - Haber Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading