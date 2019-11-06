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Muğla marmaris'te menopoz ve kadın sağlığı anlatıldı

Marmaris'te menopoz ve kadın sağlığı anlatıldıMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 'sağlıklı kadın' adlı bilgilendirme toplantıları kapsamında, menopoz ve kadın sağlığı konusu anlatıldı.

06.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:57
Marmaris'te menopoz ve kadın sağlığı anlatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'sağlıklı kadın' adlı bilgilendirme toplantıları kapsamında, menopoz ve kadın sağlığı konusu anlatıldı.
Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, sağlıkta doğru bilinen yanlışların ortadan kaldırılması ve sağlıklı yaşam için her ay farklı konularda toplantılar düzenliyor. Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Salonu'nda düzenlenen bu ayki etkinlikte, menopoz ve kadın sağlığı konusu ele alındı. Toplantıya 40 yaş ve üzeri kadınlar, eşleriyle birlikte katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aslan, 'Menopoz ve kadın sağılığı' adlı slayt gösterimle, iki bölümde sunum yaptı. İlk bölümde menopoz tanımı ve belirtileri konuları ele alındı. Ara verilen toplantının 30 dakikalık ikinci bölümünde ise, menopozla nasıl baş edilir, etkisi nasıl atlatılır ve sağlık sorunların tedavisi anlatıldı. Toplantı sonrası kadınlar, soru sorarak görüş alışverişinde bulundu.
Muğla marmaris'te menopoz ve kadın sağlığı anlatıldı

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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