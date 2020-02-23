Haberler » Güncel » Muğla marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu - Haber

Muğla marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu

Marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttuMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dört katlı apartmanın duvarlarında iş güvenliği almadan sıva ve boya yapan işçiler, korkuttu.

23.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:37
'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dört katlı apartmanın duvarlarında iş güvenliği almadan sıva ve boya yapan işçiler, korkuttu.
Atatürk Caddesi'nde, dört katlı apartmana kurdukları iskelelerde hiçbir güvenlik önlemi almadan sıva ve boya işi yapan işçiler, çevredekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Canlarını hiçe sayarak sıva yapan işçiler, düz yolda yürüyormuş gibi iskelelerde rahat tavırları ile dikkat çekti. Binanın karşısındaki parka çocuklarını oynamaya getirenler, ustaların dördüncü katta güvenlik önlemi almadan çalışmalarını, "Düşse gitti. Gerçekten günah. Nasıl da korkmadan çalışıyorlar. İşçilerin yapacak bir şeyi yok ekmek parası için çalışıyorlar" diyerek, endişe içinde izledi.
Muğla marmaris'te önlem almadan çalışan inşaat işçileri korkuttu

Atatürk Caddesi, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 10:52:45