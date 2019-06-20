20.06.2019 18:02
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MUĞLA Marmaris'te orman yangın

Marmaris'te orman yangınMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Marmaris'te orman yangın
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 kamyonet, 4 dozer, 4 treyler, 12 teknik personel, 5 memur, 10 mükellef ve 105 işçi karadan, 7 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı.MUĞLA Marmaris'te orman yangın
Kaynak: DHA
Muğla, Marmaris, Güncel

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