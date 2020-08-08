MUĞLA Marmaris’te plaj ve otel havuz başları doldu

Marmaris'te plaj ve otel havuz başları doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sıcaktan bunalanlar, plaj ve otel havuzlarını doldurdu. Kimileri yüzüp, su sporları yaparak serinlemenin keyfini çıkartırken, kimileri de şezlonglara uzanıp güneşlendi.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te vatandaşlar, sahillere akın etti. Yüksek nemle birlikte daha fazla hissedilen bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı ve İçmeler Mahallesindeki plajlarda öğle saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu. İlçedeki halk ve ücretli plajlar yanı sıra otel havuz başları da serinlemek isteyenlerle doldu. Otel havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz kenarlarına sosyal mesafe kuralına göre konulmuş şezlonglarda dinlenenler ve güneşlenenler oldu. Havuzun keyfini çocuklar çıkardı. Sahil boyunca jet-ski, banana ve ringa yapanlar, adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

İstanbul'dan eşi ve iki çocuğuyla tatile gelen Mehmet Aslan, "İçmeler Mahallesi'ne bir hafta tatil için geldik. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkartıyoruz. Mutluyuz ve güzel tatil geçiyor" dedi.