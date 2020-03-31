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MUĞLA Marmaris'te polis konvoy oluşturup, 'evde kalın' çağrısı yaptı

Marmaris'te polis konvoy oluşturup, 'evde kalın' çağrısı yaptıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları dolaşıp megafonla 'evde kalın' çağrısı yaptı.

31.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:38
Marmaris 'te polis konvoy oluşturup, 'evde kalın' çağrısı yaptı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları dolaşıp megafonla 'evde kalın' çağrısı yaptı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş, terör ve motorize 'Yunus' ekipleri koronavirüsün yayılmasının önlenmesine karşı alınan tedbirler kapsamında konvoy oluşturarak megafonla vatandaşlara 'evde kalın' uyarısında bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında Kordon Caddesi'nde toplanan polis ekipleri, konvoy oluşturup, ilçenin cadde ve sokakları dolaşarak önce siren çaldı, ardından megafonla "Tüm vatandaşlarımızı evde kalmaya davet ediyoruz. Lütfen evde kalınız", "İlçe dışından gelen misafirlerimiz 14 gün boyunca lütfen kendinizi evlerinizde izole ediniz, sokağa çıkmayınız", "65 yaş üstü ve risk grubunda bulunan değerli vatandaşlarımız; Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen sokağa çıkmayalım", "Sizleri evde bekleyen 65 yaş üstü sevdiklerinizi yalnız bırakmayın onların sağlığı için sizde evde kalın", "Marmaris sizinle güzel sağlıklı kalın, evde kalın", "Ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın" ve "Sağlıklı güneşli bir yaz geçirmek için bir müddet evlerinize geçin" uyarıları yaptı. İnsan ve araç yoğunluğunun bulunduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk, Orgeneral Mustafa Muğlalı ve Kordon Caddesi'nde dolaşan ekipler, bazen durarak dikkat çekmek için siren çaldı. Ardından da megafonla yatıkları uyarıları yineledi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm polislerimiz resmi araçlarla günde üç defa şehir turu atarak vatandaşlarımızı evlerinde kalmaları için megafonla çağrıda bulunacaktır. Kritik dönemde herkesin evinde kalmasını istiyoruz. İhtiyaçlarını acil gidererek tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Tedbirlerimiz her gün artırılarak devam edecektir" dedi.
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MUĞLA Marmaris’te polis konvoy oluşturup, ’evde kalın’ çağrısı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmaris, Muğla, Polis, Güncel

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MUĞLA Marmaris'te polis konvoy oluşturup, 'evde kalın' çağrısı yaptı
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