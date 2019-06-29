29.06.2019 10:30
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MUĞLA Marmaris'te sıcaktan bunalanlar denize ve havuzlara koştu

Marmaris'te sıcaktan bunalanlar denize ve havuzlara koştuMuğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havadan bunalanlar, sokakları boşaltıp, senirlemek için deniz kenarları, havuz başları ve su parklarına akın etti.

Marmaris 'te sıcaktan bunalanlar denize ve havuzlara koştu
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havadan bunalanlar, sokakları boşaltıp, senirlemek için deniz kenarları, havuz başları ve su parklarına akın etti.
Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığı 24 dereceyi buldu. Açık alanda daha fazla hissedilen sıcaktan bunalanlar, sokakları boşalttı. Kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nde neredeyse kimse kalmadı. Parklardaki ağaç gölgelerinin altı, sıcaktan korunmak isteyenlerin dinlenme yeri oldu. Sıcak havadan bunalan tatilci ve kentte yerleşik yaşayanların çoğu ise, sahil kenarlarını, su parklarını veya havuzları tercih etti. Denizde yüzenler, şezlonglarında keyif yaptı. Çocuklarıyla birlikte su parklarına gidenler ise kaydırak, dönme dolap ve örümcek gibi oyuncaklarda hem serinledi hem eğlendi. Su parkında yakar top oynayanlar, birbirlerini havuza atanlar, anın keyfini çıkardı. Havuz başındaki animatörler, turistleri eğlendirmek için hünerlerini sergiledi. Sahiller, su parkları ve havuz başlarında eğlenenler, renkli görüntüler sergiledi.MUĞLA Marmaris'te sıcaktan bunalanlar denize ve havuzlara koştu
Kaynak: DHA
Muğla , Marmaris , Güncel

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