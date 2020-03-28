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MUĞLA Marmaris'te sokak ve sahiller boş kaldı

Marmaris'te sokak ve sahiller boş kaldı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının 24 derece göstermesine rağmen vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, 'Evinizde kalın' çağrılarına uydu.

28.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:58
MUĞLA Marmaris'te sokak ve sahiller boş kaldı
Marmaris 'te sokak ve sahiller boş kaldı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının 24 derece göstermesine rağmen vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, 'Evinizde kalın' çağrılarına uydu. İlçenin en hareketli cadde, sahil, yürüyüş yolu ve plajları boş kaldı.
Marmaris ilçe merkezinde havanın sıcak olduğu günlerde sahil yürüyüş yolları ve plajlar, vatandaşlarla dolarken; bugün bomboş kaldı. Yine kentin en işlek yerleri Atatürk ve Kemal Seyfettin Elgin Caddesi ile oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi başta olmak üzere kentte sessizlik hakim. Vatandaşlar, 'Evinizde kalın' çağrılarına uyarak, dışarı çıkmadı. Butik işletmecisi Hamdi Çemkin, "Dükkanımı kontrol etmek için dışarı çıktım. Kontrol sonrası evime döneceğim. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Bir an önce virüs belasından kurtulalım" dedi. Kargo görevlisi Süleyman Aslan ise, "Bu süreçte izinliyim. Evimin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktım. İşimi bitirip, hemen geri döneceğim. Hava sıcak ve dolaşmak için güzel ama tedbiri elden bırakmamak, devlet büyüklerimizin sözünü dinleyerek evde kalmak lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, Güncel

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