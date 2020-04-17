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MUĞLA Marmaris'te süpermarketlerde 'sosyal mesafe' denetimi

Marmaris'te süpermarketlerde 'sosyal mesafe' denetimiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala polisler kurumsal market ve mahalle bakkallarını denetleyerek vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

17.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:17
Marmaris 'te süpermarketlerde 'sosyal mesafe' denetimi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala polisler kurumsal market ve mahalle bakkallarını denetleyerek vatandaşları 'sosyal mesafe' kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanan genelgesine göre bugün saat 00.00'da başlayacak ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler süpermarketlerin önlerinde ve içlerinde denetim yaptı. Trafik, asayiş, terör, toplum destek ve kaçakçılık birimlerindeki polisler, saat 18.00'de eş zamanlı olarak 68 tane süpermarket önüne geldi. Dışarıda bulunan kişilerin maske ve eldiven takıp takmadığı kontrol edildi. Süpermarket içine giren polisler, mağaza yetkililerine megafonla 'sosyal mesafe' kuralına uymaları için anons yaptırdı. Süpermarketler içinde dolaşan polisler, vatandaşlara'sosyal mesafe? kurallarını ve sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Süpermarket içinde 'sosyal mesafe' kuralına uymayanlar uyarıldı. Mağaza yetkililerine kapasite dışında müşteri almamaları istendi.
Bir süpermarkette alışveriş yapan Mehmet Dumanlı, 'Bu tür denetimlerin sık yapılması lazım. Bizim sağlığımız için yapılan denetimleri güzel buluyorum. Kurallara uymayanlara uymaları için denetimler artırılsın' dedi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, 'Saat 15.00'den bu yana süpermarket ve mahalle arasındaki bakkalların denetimi yapıldı. Mesai saatinin bitmesiyle süpermarketlerde yoğunluk olacağı için saat 18.00-20.30 arası denetimlerimizi devam ettirdik. Vatandaşlarımız sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilendirildi' dedi. MUĞLA Marmaris’te süpermarketlerde ’sosyal mesafe’ denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Güncel
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