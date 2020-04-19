Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MUĞLA Marmaris'te Türk denizciler yatlarında izole yaşama devam ediyor

Marmaris'te Türk denizciler yatlarında izole yaşama devam ediyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Türk denizciler yat, gulet ve yelkenlilerinde yasaklara uyarak izole yaşamlarına devam ettiriyor.

19.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:35
Marmaris 'te Türk denizciler yatlarında izole yaşama devam ediyor
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Türk denizciler yat, gulet ve yelkenlilerinde yasaklara uyarak izole yaşamlarına devam ettiriyor. Denizcilerin üzüntüsü ise koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar nedeniyle ailelerini görememek oldu.
Marmaris ilçe merkezi ve kırsal turistik mahallerinde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle marina ve koylarda demirli yatlarında izole yaşam sürdürmeye devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaptanlar ve yat sahipleri, ihtiyaçlarını karşılamak dışında karaya ayak basmıyor.
Ege ve Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında kritik öneme sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü özel marinalarında deniz tutkunları, milyon dolarlık özel yatları, yelkenli ve özel yapım mavi tur teknelerinde koronavirüs nedeniyle tedbirlerini aldı. Fiyatları 1 ile 25 milyon dolar arasında değişen lüks yatların sahipleri, kendilerini izole ederek yaşam sürdürüyor. İlçe merkezi ile 13 kırsal mahallesinde 6 özel marina ve buralarda karada, denizde bağlı 4 bin 350 yat, gulet ile yelkenli bulunuyor. Yabancı yat sahipleri ülkelerinde bulunurken özel yapım yatları Türk kaptan ve personeller kalıyor. Sokağa çıkma yasağına uyan denizciler, balık tutup, yatların günlük işlerini yapıyor.
14 metrelik ahşap mavi tur teknesi sahibi Kaptan Hamdi Körken (53), "Ailem Tekirdağ'da sizlerin aracılığıyla selamlarımı iletiyorum. Kimse ile görüşmeden yata kendimi kapattım. Ekmeğim ve her türlü ihtiyacımız geliyor. Hiçbir sorunum ve sıkıntım yok. Tek düşüncemiz başka şehirdeki ailem. Bir an önce virüsten kurtulup, işimizi yapmaya devam edeceğimiz güneri bekliyoruz" dedi.
26 metrelik ahşap özel yapım yat sahibi ve Kaptan Doğukan Karapınar (38), "Üç personelimle beraber yatımda izole yaşam sürüyorum. Günlük olarak balık tutuyoruz, teknenin temizlik ve bakımları yapılıyor. Yasaklara ve alınan tedbirlere uyuyoruz. Bir an önce sorun aşılarak normal hayatımıza dönelim. Yetkilileri aradığımızda ekmeğimiz ve ihtiyaçlarımız karşılanıyor" dedi.
36 metrelik yelkenli gulet sahibi Ahmet Aslanturhan (51) da "Her şey güzel. Günlük balığımı tutmaya çalışıyorum. Her şey geldi ama bir türlü gazetemiz gelmedi. Bir an önce bu beladan kurtulalım" diye konuştu. MUĞLA Marmaris’te Türk denizciler yatlarında izole yaşama devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaris, Marina, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vatandaşlara ’bahar’ uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı Haberler
Bir polisin burnunu kıran iki polisi de darp eden saldırganlar, serbest kaldı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Haberler ›› Güncel ››MUĞLA Marmaris'te Türk denizciler yatlarında izole yaşama devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin... - Haber 19:10: Muğla'da "sağlık kuruluşlarında malzeme eksiği yok" açıklaması - Haber 19:08: Diyarbakır'da emniyet ekipleri, cezaevi firarisinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti,... - Haber 19:08: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen... - Haber 19:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi