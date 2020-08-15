MUĞLA MARMARİS’TE YABANCI TURİSTLER GÜVENLİK VE HUZURLU TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı turistler sağlıklı, güvenli ve huzurlu tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Plaj ve otel havuz başlarını dolduran çoğunluğu İngiliz ve Rus turistler renkli görüntüler sergiliyor.

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te, uçuşların açılmasıyla yabancı turistler konaklama tesislerine gelmeye başladı. büyük bölümü İngiliz ve Rus turistler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için otel havuz başları ve plajları doldurdu. Otel önü plajlarda şezlonglarında sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalışanlar, şemsiye altında kitap okuyarak denizden gelen esintiyle serinleme çalışanlar dikkati çekti. Yabancı turistler bol bol deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Heyecan arayanlar ise jet-ski, banana ve ringa gibi su sporları aletlerinde keyifli anlar yaşadı. Otellerin havuz başları da sosyal mesafe korunarak doldu.

'SAĞLIKLI VE HUZURLU TATİL YAPIYORUZ'

Eşi ile tatile gelen İngiliz öğretmen Gloria Agahta Abbey (35), "En son 13 yıl önce Marmaris'e tatile gelmiştim. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım.

Otelin hijyen kuralları çok iyi. Türk insanı ve çalışanlar çok sıcakkanlı. Türkler çok iyi niyetli olduğu için eşimle güvenli ve huzurlu bir tatil geçiriyorum. Marmaris'te tatil için yapılacak çok güzel yerler var. Sürekli deniz ve havuzun keyfini çıkarıyoruz" dedi.

İngiltere'den nişanlısıyla tatile gelen James Aoran (28) da "Marmaris'te tatil yapmak çok güzel. Güneş, deniz keyfi yapıyorum. Huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçiriyorum. Marmaris'e üçüncü gelişim, tavsiye ediyorum" dedi.

YABANCI TURİSTLER MEMNUN

Dört yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Salim Akçay, " İngiltere, Ukrayna ve Rus uyruklu misafirlerimiz var. Yabancı turistler koronavirüs ile ilgili aldığımız hijyen tedbirlerden mutlu. Özellikle İngiltere, Rusya ve Ukrayna'dan ciddi talep alıyoruz. Ekim ayına kadar ön rezervasyonlarımız var. Uçuşlar devam ettiği sürece kasım ayına sarkmasını öngörüyoruz. Yabancı misafirlerimiz sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirdiklerini ifade ediyor. Umarım daha güzel turizm sezonları görürüz" dedi.

Bir beach clubın sorumlusu Abdurrahim Geçer de "Şu an İngiliz ve Rus ağırlıklı turistler var. Keyifleri çok iyi. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkartıyorlar. Bizlerde en iyi şekilde hizmetimizi hijyen kurallarında veriyoruz" dedi.