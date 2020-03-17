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MUĞLA Marmaris'te yunus sürprizi

Marmaris'te yunus sürpriziMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kıyıya 40 metre mesafeye kadar gelip yüzen, dalıp-çıkan iki yunus, sahilde toplananların büyük ilgisini çekti.

17.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:02
Marmaris 'te yunus sürprizi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kıyıya 40 metre mesafeye kadar gelip yüzen, dalıp-çıkan iki yunus, sahilde toplananların büyük ilgisini çekti.
Marmaris Körfezi'ndeki mavi bayraklı halk plajında, bugün öğleden sonra iki yunus, kıyıya 40 metre mesafeye kadar geldi. Karşılıklı yüzen yunuslar, dalıp çıktı. Yaklaşık bir dakika kaldığı kıyıdan uzaklaşan yunuslar, teknelerin çevresinde dolandıktan sonra açık denize doğru yüzerek gözlerden kayboldu. Yunusların bu sevimli hareketleri sahildekiler tarafından ilgiyle izlendi. MUĞLA Marmaris'te yunus sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler : Yunuslar, Marmaris, Güncel

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